Белорусские и польские актеры вместе прочитают "Пана Тадеуша" онлайн

Сцена из спектакля "Пан Тадеуш" Купаловского театра. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Артисты Национального академического театра имени Янки Купалы и Драматического театра имени Александра Венгерки (Польша) 21 мая впервые проведут совместные онлайн-чтения поэмы Адама Мицкевича "Пан Тадеуш", сообщили БЕЛТА в пресс-службе театра.

"Пан Тадеуш" - настоящее белорусско-польское культурное сокровище, крупнейшее произведение известного поэта и публициста Адама Мицкевича. В 2014 году Николай Пинигин на сцене Купаловского театра по мотивам поэмы поставил одноименный спектакль. В том же году пьесу показали в Париже - городе, где Адам Мицкевич и написал "Пана Тадеуша", - рассказали в театре.

Со стороны Купаловского театра в чтениях примут участие Павел Харланчук-Южаков, Марта Голубева, Кристина Дробыш, а также народный артист Беларуси Александр Подобед. Со стороны польских коллег выступят Кристина Кацпрович-Соколовска, Данута Бах, Йоланта Боровска и Катажина Микевич. Режиссер мероприятия - Елена Ганум.

К онлайн-чтениям можно будет присоединиться бесплатно из любой точки мира.-0-