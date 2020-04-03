Белорусские музыканты поддержат медиков во время 8-часового онлайн-марафона

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсерский центр "Спамаш" совместно с музыкальной платформой Gigagig.tv проводит благотворительный 8-часовой онлайн-марафон выступлений самых популярных белорусских групп и исполнителей в формате живой звук, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора "Спамаш" Екатерина Близнец.

Прямая трансляция непрерывных выступлений и онлайн-общения в чате с артистами и интересными гостями стартовала сегодня в 12.00 из студии звукозаписи продюсерского центра "Спамаш". Это самая современная студия, которая уже зарекомендовала себя для проведения онлайн-концертов.

"Наша главная задача - обратить внимание и поддержать тех людей, которые сейчас находятся на передовой - это наши медицинские работники. Артисты отозвались с большим удовольствием. Открыло марафон выступление государственного ансамбля "Песняры". В большом концертном марафоне также примут участие группы The Stokes, "Дядя Ваня", DaVinci, Monolovе, "Лас Вегас", Litesound, солисты продюсерского центра "Спамаш" Иван Здонюк и Ксения Галецкая, Ольга Рыжикова и Тео, популярный белорусский блогер Влад Кобяков, Наталья Тамело, Юрий Селезнев, ZENA, Анна Шалютина & YOGURT BAND, Ян Ярош, Олег Пауля, Анжелика Пушнова, Alen Hit", - рассказала Екатерина Близнец.

Прямой эфир доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра "Спамаш" в YouTube TheSpamash, на страницах: Инстаграм @spamash.by и Фейсбук @Spamash. Все средства, собранные во время проведения онлайн-марафона, будут направлены на благотворительный расчетный счет 3-й Городской клинической больницы им. Е.В.Клумова города Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.

Информационный партнер марафона - Белорусское телеграфное агентство.-0-