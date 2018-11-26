Белорусские Рождественские чтения пройдут 29-30 ноября

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси 29-30 ноября пройдут IV Белорусские Рождественские чтения "Молодежь: свобода и ответственность", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.

В центре внимания чтений - молодежь и ее свобода, ответственность в современном мире, актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания и сохранения культурного наследия. В мероприятиях будут участвовать священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, научные работники, представители силовых структур, руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники, преподаватели воскресных школ, студенты.

Торжественное открытие Рождественских чтений состоится 29 ноября в Национальной библиотеке Беларуси. Секционные заседания пройдут 30 ноября в высших учебных заведениях столицы. В работе форума предусмотрена большая творческая программа.

Чтения организует Белорусская православная церковь при поддержке Министерства культуры, Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты и Национальной академии наук Беларуси.-0-