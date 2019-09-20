20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские театры отправятся в турне по России по крупномасштабной театральной программе "Большие гастроли", заявил министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов на полях Дней духовной культуры России в Беларуси в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году очень успешно стартовала программа "Большие гастроли", которая уже привычна для России, но была в новинку для Беларуси, - отметил Сергей Емельянов. - В этом году для белорусских театров будет организовано гастрольное турне по городам России. Национальный драмтеатр имени Максима Горького из Минска поедет на гастроли в Кемеровскую и Томскую области, Алтайский край. Гродненский областной театр кукол обменяется гастролями с Санкт-Петербургским театром марионеток имени Евгения Деммени в ноябре. А Могилевский драмтеатр отправится по городам Курской, Белгородской, Орловской областей".

По словам министра, в свою очередь ведущие российские театры посетят города Беларуси. "В сентябре Ростовский академический театр драмы имени Горького впервые выступит с гастролями в Беларуси, - пояснил он. - Пройдут и гастроли Нижегородского губернского оркестра, многие другие профессиональные коллективы России приедут в Беларусь, чтобы выступить со своими программами. Сегодня вместе с белорусскими коллегами мы сходимся во мнении, что такую гастрольную практику нужно продолжать и с каждым годом все больше и больше наращивать обороты".

Во время Дней духовной культуры России в Беларуси было предложено провести обменное мероприятие в сфере библиотечной деятельности. "Наши коллеги смогут рассказать, в чем заключается реформа библиотек России и чем они занимаются сейчас, - добавил Сергей Емельянов. - В год 75-летия Великой Победы мы все должны сделать акцент на посещении памятных мест школьниками двух стран в рамках национальной российской программы детского культурно-познавательного туризма. Мы также приглашаем духовые оркестры Беларуси посетить "Артек" и духовую смену, проходящую ежегодно при поддержке Министерства культуры и правительства России, в которой участвуют лучшие духовые оркестры".-0-