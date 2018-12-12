Белорусских оперных певцов предлагают пригласить на открытие и закрытие II Европейских игр

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В церемониях открытия и закрытия II Европейских игр можно было бы задействовать белорусских оперных певцов. Такое мнение высказал генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Гридюшко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"Это очень хорошее предложение. Мы такое предложение внесем. Почему бы и нет", - сказал Владимир Гридюшко, отвечая на вопрос.
Во время онлайн-конференции было предложено пригласить белорусских исполнителей, достигших высот в оперном искусстве, выступить на церемониях открытия и закрытия Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года и будут транслироваться в 160 странах мира. Оперных певцов приглашают на такие церемонии практически на всех Олимпийских играх.-0-
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