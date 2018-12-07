Белорусский портрет ХХ века представлен на выставке в Национальном художественном музее

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупномасштабный выставочный проект "Современники ХХ. Столетие белорусского портрета" открылся сегодня в Национальном художественном музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлено более ста произведений живописи, графики и скульптуры из коллекций Национального художественного музея, Витебского областного краеведческого музея, фондов Национального центра современных искусств, Белорусского союза художников, а также собраний частных коллекционеров Александра и Инны Радаевых.

"Картины показывают историю страны в лицах, но в то же время это не антология белорусского искусства. Экспозиция дает панорамное представление о духе времени, отражает важные исторические события и позволяет проследить эволюцию портретного жанра в ХХ веке. На выставке представлено все богатство внутрижанрового разнообразия: парадные и официальные, групповые и камерные портреты, женские и детские образы, портреты-типы и изображения творческих людей, автопортреты и портреты-этюды", - рассказала куратор выставки заведующая отделом современного белорусского искусства музея Екатерина Изофатова.

Выставка построена в хронологическом порядке и включает пять разделов. "Губернский портрет" представляет творчество главных белорусских портретистов начала века Юделя Пэна, Янкеля Кругера и других.

"В поисках национального. Портрет 1920-1930-х" показывает период белорусского возрождения через картины таких художников, как Михаил Филиппович, Михаил Станюта, Язеп Дроздович, которые стремились расшифровать традиции народного искусства в рамках профессиональной художественной культуры.

"Портрет страны-фронта" отображает военный период в графических работах. "Условия существования художников были тяжелыми, поэтому графика стала самым оперативным видом искусства. Начали возникать новые типы портрета, например, фронтовая портретная зарисовка, сделанная на передовой. Портрет - это жанр, который всегда выходит за рамки искусства, объединяя в себе разные функции", - отметила куратор выставки.

Раздел "Новые герои. Портрет конца 1950-1970-х" демонстрирует широкую палитру разных портретов-типов, где соседствуют образы воздушных балерин с жизнеутверждающими белорусскими тружениками, учеными и артистами, созданными Иваном Ахремчиком, Евгением Харитоненко, Натаном Вороновым, Исааком Боровским и другими художниками.

Заключительный раздел выставки - "Эпоха перемен. Портрет 1980-1990-х". "В то время произошел отход от образов-типов в сторону индивидуальности и раскрытия экзистенциального существования человека. Многие портреты отмечены настороженным сосредоточенным проникновением во внутренний мир портретируемого. В системе художественной культуры появляется такое понятие, как белорусский авангард 80-х. В экспозиции представлены автопортреты Виктора Петрова, Владимира Акулова, Виктора Шимко, Александра Досужева, Владимира Товстика, Зои Литвиновой и многих других творцов, которые показывают ментальность складывающегося художника на грани советского и постсоветского времени", - рассказала Екатерина Изофатова.

Она сообщила также о подготовленной в формате выставки насыщенной программе, включающей авторскую экскурсию от куратора, лектории, 15-минутные рассказы об одном из портретов. Экспозиция дополнена текстовым и аудиоконтентом для индивидуальных посетителей. Впервые будет представлен интерактивный буклет на русском, английском и французском языках, который станет проводником в мир белорусского портрета XX столетия. В его создании приняли участие люди разного возраста и профессий из десяти стран мира.

Проект реализован при поддержке гранта Президента Беларуси в науке, образовании, здравоохранении, культуре на 2018 год.

Выставка "Современники ХХ. Столетие белорусского портрета" будет работать по 3 февраля 2019 года.-0-