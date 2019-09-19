Белорусский сериал "Автошкола" стал победителем премии "ТЭФИ-Содружество"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сериал "Автошкола", снятый Национальной киностудией "Беларусьфильм", стал лауреатом премии "ТЭФИ-Содружество", сообщает ТАСС.

Жюри девятого международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" 18 сентября в Кишиневе объявило лауреатов и вручило награды за лучшие сериалы представителям девяти стран.

В числе победителей - белорусский сериал "Автошкола", рассказывающий о буднях инструктора по вождению и истории любви к безнадежной курсантке. Режиссер сериала - Сергей Гиргель, роли исполнили Михаил Тарабукин, Ольга Веникова и другие. Музыку написал лидер группы "Без Билета" Виталий Артист.

Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходит ежегодно в различных странах СНГ, его учредили восемь лет назад, в год 20-летия образования СНГ. Фестиваль проходил в разных городах стран Содружества: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте. В этом году фестиваль принимал Кишинев.

Программа фестиваля включает показы представленных работ и их обсуждение, панельную дискуссию, мастер-классы и круглые столы по актуальным проблемам современного телевещания и телепроизводства, церемонию награждения. В нынешнем форуме были представлены более 80 сериалов.

Организатором фестиваля выступает Фонд "Академия Российского телевидения".-0-