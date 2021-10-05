Белорусский уголок открылся в историческом центре Анкары

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историческом центре столицы Турецкой Республики - Крепости Анкары открылся Белорусский уголок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.

Здесь каждый желающий сможет познакомиться с произведениями художественного и изобразительного искусства белорусских мастеров. Белорусский уголок является инициативой турецкого коллекционера и мецената Эрола Угурлу, имеющего белорусские и российские корни (его мама - уроженка Гродно, а отец - Санкт-Петербурга), реализованной совместно с посольством Республики Беларусь в Анкаре.

Открытие экспозиции картин и изделий художественного промысла белорусских художников и мастеров было приурочено к началу работы Турецко-российского дома дружбы дипломатов и деятелей искусства, в котором размещены также работы российских и других деятелей искусства стран СНГ.

На открытии Белорусского уголка посетителей угощали блюдами белорусской национальной кухни. В торжественном мероприятии наряду с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Турции Виктором Рыбаком и сотрудниками белорусского загранучреждения приняли участие посол России в Турции, руководитель представительства Россотрудничества в Турции, вице-мэр Анкары, глава муниципалитета района Алтындаг г. Анкары, представители турецкой и российской общественности.

В своем выступлении по случаю открытия Белорусского уголка Виктор Рыбак подчеркнул, что Эрол Угурлу, являясь патриотом своей страны, вносит важный вклад в укрепление и развитие культурных связей с Беларусью, Россией и другими странами Содружества Независимых Государств. Именно поэтому в Турецко-российском доме дружбы дипломатов и деятелей искусства можно встретить работы авторов стран СНГ. На сегодняшний день Белорусский уголок представлен в том числе работами и Гродненского областного методического центра народного творчества, Мостовского районного центра ремесел, Щучинского районного центра культуры и народного творчества.

Крепость Анкары - исторический замок, расположенный в районе Алтындаг. Точная дата его постройки достоверно неизвестна, однако историками установлено, что замок существовал в начале второго века до нашей эры.-0-