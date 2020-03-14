Белорусское радио готовит программу памяти народной артистки Ирины Шикуновой

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал "Культура" Белорусского радио 15 марта посвящает программу "Большая студия" памяти оперной певицы, народной артистки Беларуси Ирины Шикуновой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В этот день канал готовился отметить юбилей певицы концертом из произведений, которые артистка записала в Большой студии Дома радио. Однако она скончалась накануне своего 80-летия", - рассказали в пресс-службе.

"Большая студия" предложит фрагменты программы "Рождение голоса", созданной на Белорусском радио к 60-летию солистки Большого театра Беларуси. Среди участников записи Ирина Шикунова, режиссер оперы, народный артист Беларуси Сергей Штейн, поэт Владимир Каризна. Эфир украсят произведения из репертуара артистки. Среди них арии из опер "Богема" Джакомо Пуччини, "Парис и Елена" Кристофа Виллибальда фон Глюка, "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова и другие записи, сделанные в Большой студии Дома радио в разные годы.

Кстати, в фондах Белорусского радио находятся десятки записей, на которых звучит голос Ирины Шикуновой, а первые из них датируются 1968 годом. Эти произведения используются в наполнении музыкального эфира канала "Культура", миссия которого - популяризация национального и мирового искусства в современном медиапространстве Беларуси. Программа "Большая студия", посвященная памяти оперной певицы, выйдет на волнах канала "Культура" в 12.30.

Ирина Шикунова родилась в 1940 году в Любанском районе. В 1964 году закончила Белорусскую консерваторию и была распределена в Большой театр Беларуси, где на протяжении четверти века была ведущей солисткой. Проходила стажировку в миланском Ла Скала (1970-1971). Побывала на гастролях в Финляндии, Германии, Польше, пела во многих театрах бывшего СССР.

В творческом багаже Ирины Шикуновой свыше 30 крупных оперных партий: Иосифа ("Ясный рассвет" Алексея Туренкова), Марфочка ("Алеся" Евгения Тикоцкого), Оксана, Светлана ("Когда опадают листья", "Колючая роза" Юрия Семеняко), Ирина ("Седая легенда" Дмитрия Смольского), Галька ("Галька" Станислава Монюшко), Марфа, Купава ("Царская невеста", "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова), Ярославна ("Князь Игорь" Александра Бородина) и многие другие.-0-