Белтелерадиокомпания проведет запись фестиваля армейской песни "Звезда"

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания проведет 29 апреля запись XXIV фестиваля армейской песни "Звезда". Телеверсия музыкально-хореографической программы выйдет в эфире телеканала "Беларусь 3" на праздник Великой Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Традиционно фестиваль "Звезда" собирает не только исполнителей и любителей песен военных лет, но и чтит светлую память победителей Великой Отечественной войны, отдает дань глубокого уважения и нынешним защитникам Родины - солдатам и офицерам Вооруженных Сил Беларуси, которые круглосуточно несут свою службу, защищая мир и спокойствие на родной земле.

Уже завтра столичный Дом офицеров примет лауреатов нынешнего фестиваля, победителей прошлых лет и звезд эстрады. Под аккомпанемент заслуженного коллектива "Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь" прозвучат знаменитые военные произведения, сопровождавшие бойцов Советской армии на протяжении почти всего победного пути, а также полистают страницы истории, покажут героев тех тяжелых времен, зачитают трогательные письма с фронта.

Телеверсия XXIV фестиваля армейской песни "Звезда" выйдет в эфире социокультурного телеканала 9 мая в 9.45.-0-