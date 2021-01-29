БГАМ представила выставку ко Дню белорусской науки

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотно-научная библиотека Белорусской государственной академии музыки представила тематическую выставку "Музыкальная наука в фокусе времени", приуроченную ко Дню белорусской науки. Об этом БЕЛТА сообщили в БГАМ.

Весь спектр научной деятельности и результаты научных проектов, реализованных в последние годы в учреждении образования, представлены на выставке. Среди них последние выпуски научно-теоретического журнала "Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі", научного издания "Научные труды Белорусской государственной академии музыки", кандидатские, магистерские диссертации, материалы научных конференций, учебно-методические пособия, хрестоматии, нотные и аудиовизуальные документы.

"Академическое музыковедение отражает общие тенденции развития современной науки, сочетает различные подходы к исследованию музыкальной культуры. Научную деятельность в академии обеспечивают научно-исследовательский отдел, аспирантура, докторантура, Совет по защите диссертаций, редакционно-издательский отдел, студенческое научно-творческое общество, нотно-научная библиотека", - рассказали организаторы.

БГАМ - один из крупнейших научных центров в области исторического и теоретического музыковедения, занимающийся научными исследованиями в сфере музыкальной педагогики, теории и истории исполнительского искусства, истории белорусской и мировой музыки, этномузыкологии и философии музыки. Академия проводит научные и методические конференции, издает монографии, сборники научных работ, методических пособий и хрестоматий, а также нотных изданий произведений белорусских композиторов.

Познакомиться с миром музыкальной науки можно по 2 февраля.-0-