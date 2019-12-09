Более $20 тыс. дохода получил в этом году "Беларусьфильм" за счет экскурсий

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" в этом году получила более $20 тыс. дохода за счет экскурсий, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Владимир Карачевский.

"Экскурсии пользуются спросом, за этот год мы получили более $20 тыс. дохода. Причем стоимость билетов небольшая, групповая экскурсия стоит примерно Br160", - отметил Владимир Карачевский.

Киностудия организует достаточно много социальных проектов для инвалидов, ветеранов, детей из детских домов и интернатов. "В прошлом году мы принимали участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети", устроив праздник для воспитанников одного из детских домов. В этом году также планируем присоединиться к акции. Плотно работаем с Президентской библиотекой и Музеем истории кино по организации мероприятий просветительского плана. Активно сотрудничаем со всеми посольствами, позиционируем киностудию с разных ракурсов", - рассказал гендиректор.

Традиционно "Беларусьфильм" принимает участие во всех кинособытиях. "В следующем году, надеюсь, шире представим на международных кинофестивалях нашу Студию игровых фильмов. Плюс разработка новой продукции, работа над сайтом. Пока он доступен только на русском языке, но предполагается, что будет и на белорусском, английском, китайском, потому что начинаем очень плотно работать с партнерами", - добавил Владимир Карачевский.

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