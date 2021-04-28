Более 50 пасхальных яиц в разнообразных техниках представлено на выставке в БГУ

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Насустрач Вялiкадню" открылась сегодня в БГУ. Традиционно она организуется в период между католической и православной Пасхами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Экспонатами стали более 50 пасхальных яиц, выполненных в разнообразных техниках. Это расписные деревянные, стеклянные, керамические, соломенные символы светлого праздника, которые также выполнены в техниках папье-маше, бисероплетения, декупажа, фриволите. Кроме этого, на выставке представлены открытки, пасхальные свечи. Посетителям расскажут об истории, обрядах и обычаях празднования Пасхи в разных странах мира", - рассказали в пресс-службе.

Выставочные работы взяты из фонда кабинета-музея белорусской народной культуры филологического факультета и личных коллекций сотрудников университета. Коллекция подготовлена Союзом женщин БГУ.

Праздничную экспозицию может посетить любой желающий до 6 мая включительно с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Традиция украшать и обмениваться яйцами на Пасху появилась в России во времена правления Алексея Михайловича Романова. Однажды для раздачи на праздник было приготовлено до 37 тыс. деревянных, костяных, резных и расписных яиц. В XVIII-XIX веках художественное оформление яиц получило более широкое распространение. Одним из первых соединить яйцо с ювелирными украшениями попытался Карл Фаберже. В 1885 году по заказу царя Александра III он создал первое символическое украшение в качестве пасхального подарка для его жены Марии Федоровны. Яйцо снаружи было покрыто белой эмалью, а внутри в "желтке" из матового золота разместилась золотая курочка.-0-