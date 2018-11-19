Более сотни представителей СМИ будут освещать детское "Евровидение" в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 представителей белорусских и зарубежных средств массовой информации будут освещать международный детский конкурс песни "Евровидение-2018", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

Среди них журналисты, телеоператоры, фотографы. На сам конкурс через пресс-службу Белтелерадиокомпании аккредитовался 81 белорусский журналист. Около 20 представителей зарубежных СМИ аккредитовались через Европейский вещательный союз. Журналисты будут работать в пресс-центре, освещать репетиции, финал конкурса и др.

Финал международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Сегодня состоится церемония его открытия. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). Беларусь на конкурсе в этом году представит Даниэль Ястремский с композицией "Time".-0-