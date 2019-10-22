Болгарская драма "Отец" откроет кинофестиваль "Лістапад"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильмом открытия XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" станет болгарская драма Петара Вылчанова и Кристины Грозевой "Отец", сообщили БЕЛТА организаторы.

В центре сюжета - мистическая история. "После кончины супруги убитый горем муж Василий и сын Павел узнают, что она настойчиво пытается дозвониться соседке по телефону. Суеверный Василий собирается на встречу с известным медиумом. Давно отдалившийся от него сын едет с ним. Это безумное путешествие поможет отцу и сыну признать свою вину перед той, кого они потеряли, и переосмыслить свои отношения", - рассказали организаторы.

Картины Петара Вылчанова и Кристины Грозевой постоянно участвуют в фестивале и всегда становятся одними из важнейших его событий. Драма "Урок" в 2015 году получила "Золото "Лiстапада", фильм "Слава" в 2016 году удостоился приза зрительских симпатий. Их ленты - сочетание кино фестивального и зрительского, и "Отец" - не исключение. Фильм получил Гран-при "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах, приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий Сахалинского МКФ "Край света".

"Лента представляет собой образец кино, которое рассказывает о семейных узах, бытовых неурядицах, вере в чудо и любви. Картина трогательная, мистическая, в ней много юмора и иронии, а также неожиданная концовка - то, что отличает творчество Петара Вылчанова и Кристины Грозевой", - отметил директор программ игрового кино Игорь Сукманов.

В этом году кинофестиваль "Лістапад" покажет 154 фильма в 6 кинотеатрах столицы. Сегодня в кассы кинотеатров поступили билеты на церемонии открытия и закрытия, а также на сеансы национального конкурса. На сайте и в кассах Falcon Club Бутик Кино уже продают билеты на внеконкурсные показы игрового кино.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-