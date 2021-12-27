Большой рождественский показ мод пройдет в Национальной школе красоты 29 декабря

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой рождественский модный показ Christmas Fashion Show состоится в Национальной школе красоты 29 декабря. Об этом БЕЛТА сообщила специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты Дарина Михалевич.

Вместе с моделями разных возрастов участие в праздничном показе примут дети послов и консулов из Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Украины, сотрудников Министерства иностранных дел Беларуси.

В этот вечер на подиуме представят зимние и праздничные коллекции известных и только еще набирающих популярность белорусских брендов. Гостей показа ожидают номера от молодых музыкантов из Беларуси, России и Китайской Народной Республики, которые исполнят рождественские и новогодние хиты мирового уровня. "Эти композиции смогут перенести зрителей в разные страны и подчеркнуть неповторимую культуру этих государств", - рассказала Дарина Михалевич.

По ее словам, событие направлено на единение народов, популяризацию дружбы между этносами, познание культур и развитие моды. "Оно способствует эстетическому воспитанию молодежи, установлению творческих контактов между специалистами в области красоты и дизайна, знакомству с мировой музыкальной культурой, рождественскими и новогодними традициями в разных странах", - отметила специалист.

В этом году Christmas Fashion Show проводится при поддержке Министерства иностранных дел Беларуси под знаком единства народов. Организатором проекта выступает Национальная школа красоты.-0-