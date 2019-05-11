Большой театр Беларуси проведет фестиваль классического театрального искусства в Несвиже 14-16 июня

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут с 14 по 16 июня в десятый раз, сообщила БЕЛТА ведущий редактор отдела информации Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Елена Балабанович.

Откроется мероприятие 14 июня в Театральном зале Несвижского замка концертом заслуженной артистки Беларуси Елены Сало "Портреты. Клавдия Шульженко". За фортепиано - Татьяна Иванова. Затем в Фарном костеле Божьего Тела прозвучит концерт "Белорусской капеллы". Его режиссер заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов в год празднования 200-летия со дня рождения Станислава Монюшко подготовил программу "З Ойчам Адвечным", составленную из произведений композитора, которые исполнят ведущие солисты оперы и артисты оркестра Большого театра.

"Вечером внутренний дворик замка Радзивиллов превратится в итальянскую Верону, где, как известно, нас встретят события истории, которой нет печальнее на свете. Наши артисты покажут балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке народного артиста СССР и Беларуси художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева. Напомню, что премьера новой редакции спектакля по мотивам шекспировской драмы состоялась как раз в этом году. За дирижерским пультом будет Андрей Галанов", - рассказала ведущий редактор.

Для поклонников камерного жанра днем 15 июня в Театральном зале в исполнении ведущих солистов оперы вновь прозвучат произведения Станислава Монюшко. А вечером всех поклонников оперы порадует драма Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке главного режиссера театра Михаила Панджавидзе. Ведущие партии исполнят народные артисты Нина Шарубина, Сергей Франковский, Василий Ковальчук, заслуженный артист Станислав Трифонов. Дирижер - Олег Лесун.

16 июня струнный квинтет "Серенада" приглашает встретить новый день "С песней по жизни". В Театральном зале Несвижского замка в исполнении коллектива, а также артистов оркестра и солистов оперы - обладательницы медали Франциска Скорины Татьяны Третьяк, народного артиста Беларуси Владимира Петрова и лауреата международных конкурсов Александра Михнюка - прозвучат песенные хиты советского кинематографа.

"Завершит традиционный фестиваль классического театрального искусства в Несвиже гала-концерт звезд оперы и балета. В программе - известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия. Дирижер - Вячеслав Чернухо-Волич" - анонсировала Елена Балабанович.-0-