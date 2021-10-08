Большой театр объявил о кастингах в труппу оперы, стажерскую группу и хор театра

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Большом театре Беларуси продолжаются кастинги в труппу оперы, а также в стажерскую группу и хор театра, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"К участию в прослушивании в труппу оперы приглашаются бас, баритон, драматический тенор и меццо-сопрано. Отбор будет состоять из трех туров. Первый - отбор по предоставленным видеоматериалам. Второй - исполнение одной из двух арий по выбору комиссии концертмейстера. Участник также готовит две арии из русского либо белорусского и западноевропейского репертуара. В третьем туре нужно будет исполнить одну из арий текущего репертуара театра в сопровождении оркестра. Список опер для исполнения можно найти на сайте Большого театра", - рассказали в учреждении.

Предварительно необходимо подать документы. Резюме участника c фотографией, копией диплома и паспорта принимаются на почту nikonovich@bolshoibelarus.by до 16 октября включительно.

23 октября состоится прослушивание в стажерскую группу оперы. "Мы ищем вокалистов в возрасте от 20 до 35 лет, имеющих неполное или законченное высшее образование по специальности "артист-вокалист". Прослушивание пройдет также в три этапа. Для участия необходимо подать документы до 16 октября", - отметили в Большом театре.

Резюме участника c фотографией и копия паспорта принимаются в отсканированном виде на электронный адрес stazheri@bolshoibelarus.by.

"Приглашаем также к конкурсному прослушиванию в хор театра. На замещение вакантных должностей ждем концертмейстера и артистов в группу баритонов, теноров и меццо-сопрано в возрасте до 30 лет. Прием документов осуществляется до 16 октября включительно. Подробности порядка прослушивания можно найти на сайте bolshoibelarus.by", - заключили в театре.-0-