Большой театр приглашает 1 октября на встречу с легендой белорусского балета Татьяной Шеметовец

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси 1 октября приглашает зрителей на творческую встречу с легендой белорусского балета, заслуженной артисткой Беларуси Татьяной Шеметовец, сообщила БЕЛТА ведущий редактор пресс-центра - отдела информации театра Елена Балабанович.

Татьяна Шеметовец пришла в белорусский балет в 1979 году и танцевала до 2005-го. Для артистов балета срок немалый. Но ее поклонникам кажется, что она ушла со сцены рано, они скучают по ее характерным ролям, которые она воплощала ярко и талантливо. Теперь заслуженная артистка - заведующая балетной труппой и балетмейстер-репетитор Большого театра Беларуси. И тот свет, который она излучала, будучи на сцене, никуда не пропал - теперь ее талант помогает раскрыть потенциал новых звезд балета.

Татьяна Шеметовец. Фото с сайта Большого театра Беларуси

Балерина стала самой первой исполнительницей партий в постановках Валентина Елизарьева: Блудница ("Кармина Бурана" Карла Орфа), Дева-избранница ("Весна священная" Игоря Стравинского), Девушка ("Болеро" Мориса Равеля), Анна Багрянородная ("Страсти (Рогнеда)" Андрея Мдивани). "Поэтому неслучайно 1 октября, когда в Большом театре дают две знаковые постановки Валентина Елизарьева - "Кармина Бурана" и "Кармен-сюита" - за час до начала спектаклей легенда белорусского балета приглашает зрителей в уютный камерный зал им. Л.П. Александровской на творческую встречу. Что привело ее в балет - судьба или воля родителей? Жалеет ли она хоть на миг о том, что танец стал ее жизнью? О каких постановках и образах вспоминает с особенной теплотой? Эти и многие другие вопросы можно будет задать Татьяне Шеметовец во время творческой встречи", - отметила Елена Балабанович. -0-