Большой театр приглашает на вечер романсов Чайковского и Рахманинова

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер романсов композиторов Петра Чайковского и Сергея Рахманинова состоится 5 февраля в Большом театре Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

Романсы исполнят молодые солисты оперы Анастасия Храпицкая и Дмитрий Шабетя, а аккомпанировать им будет концертмейстер Диана Моршнева.

"Для Дмитрия это будет первая серьезная программа на малой сцене, пока показать себя в камерном репертуаре у него не было возможности. Постепенно солист пополняет творческую копилку главных оперных партий. Генрих Айзенштайн, Хозе, Роберто, Доктор Фауст, скоро у Дмитрия будет дебют в "Иоланте", он готовит роль Водемона", - отметили в театре. - А вот Анастасию публика могла видеть в Камерном зале, правда, тогда еще не в качестве солистки театра оперы. В ближайшее время молодая певица предстанет в образе Сюзанны в "Свадьбе Фигаро".

Концертмейстер оперы Диана Моршнева помогает солистам вводиться в новые партии. И сейчас родилась идея красивого вечера романсов.

"Ребята растут профессионально, и я расту вместе с ними, - признается она. - С Анастасией Храпицкой мы сотрудничаем довольно давно, играли концерты и в Белгосфилармонии, и в КЗ "Верхний город". Работа с такими талантливыми ребятами и подтолкнула меня попробовать сделать концерт. Захотелось, чтобы зрители услышали их прекрасные голоса. Пожалуй, лучше всего это сделать именно в камерной программе, где мы собрали романсы двух гениальных русских композиторов".

Первое отделение будет полностью отдано произведениям Петра Чайковского, второе - творениям Сергея Рахманинова. В концерте прозвучат романсы разного времени написания, как малоизвестные, так и настоящие хиты: "Отчего?", "Забыть так скоро…", "Кабы знала я…", "Отрывок из Мюссе", "Все отнял у меня", "Весенние воды", "Сирень". "Надеюсь, публике будет интересно окунуться в атмосферу истинных чувств и эмоций, в эту глубокую гармонию музыки и слова", - добавила Диана Моршнева.

Все три музыканта - лауреаты международных конкурсов. Так, Анастасия Храпицкая и Диана Моршнева не раз становились победителями престижных состязаний. Белорусский дуэт слышали в России, Польше, Украине. В прошлом году девушки приняли участие в международном конкурсе оперных певцов ВВС в Кардиффе. Из 518 участников, которые проходили тур за туром в формате онлайн, в финал вышли 16 человек, а еще 5 взяли в резерв, среди которых оказалась Анастасия Храпицкая. "Мы не верили, что такое возможно, - продолжает Диана Моршнева. - Но это случилось: Настя в финале! И если все сложится, то в июне поедем в Великобританию на финал конкурса".-0-