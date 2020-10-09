Бондарь: главная миссия культуры - сохранение и приумножение традиций белорусского народа

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная миссия культуры - нести ответственность за сохранение и приумножение культурных традиций белорусского народа. Такое мнение высказал министр культуры Юрий Бондарь во время торжественного мероприятия, посвященного Дню работников культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"День работников культуры - это праздник людей, которые дарят радость жителям Беларуси, украшают жизнь, привносят яркость красок, духовность и красоту. Но не это главная миссия культуры. В первую очередь сегодня мы несем ответственность за сохранение и приумножение богатых культурных традиций белорусского народа, воспитание новых поколений творческой молодежи и воспитание людей в духе уважения к культурным традициям и нашему богатому наследию", - сказал Юрий Бондарь.

По его словам, за этот непростой год каждый работник сферы смог проявить свою позицию - служение высоким идеалам культуры. "Нас таких большинство - 55 тыс. человек, начиная от сотрудника сельской библиотеки, заканчивая мэтром большой сцены. Мы не изменили своим убеждениям, спокойно и качественно делаем свою работу, и это наше большое достоинство", - отметил министр.

Юрий Бондарь поздравил представителей культуры с приближающимся профессиональным праздником, поблагодарил за проявленную мудрость и зрелость, желание развивать белорусскую культуру в духе лучших традиций и пожелал оптимизма, творческого подхода в решении проблем.

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков зачитал приветствие главы государства. Во время выступления он также поздравил присутствующих и подчеркнул, что "сегодня в зале находятся люди, чьи мысли, жесты, мазки на полотне, ноты в музыкальных произведениях рождают то, что называется белорусским культурным наследием".

Лучшие работники сферы культуры и искусства отмечены дипломами и наградами. Торжественное мероприятие завершилось подарком коллектива театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" - спектаклем "Фальшивая нота" по пьесе французского драматурга Дидье Карона под руководством художественного руководителя народного артиста Беларуси Александра Ефремова.-0-