Бондарь: "Лiстапад" - культурный символ суверенной Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лiстапад" - это культурный символ суверенной Беларуси, заявил министр культуры Юрий Бондарь на церемонии награждения победителей XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.

"25 лет - это уже серьезный юбилей. Я рад, что белорусы сумели создать новый культурный символ нашей суверенной страны - международный кинофестиваль "Лiстапад", который живет, развивается, открывает новых авторов и привлекает новых зрителей, ежегодно на протяжении семи дней радует нас яркими кинолентами. В этом году девизом форума стало название фильма великой Киры Муратовой "Познавая белый свет". И за эту неделю мы действительно смогли познать белый свет - друг друга и весь мир посредством киноискусства, а самое главное - познать самих себя. И в этом призвание искусства - ежедневно открывать что-то новое в каждом человеке, чтобы думать и смотреть на окружающий мир по-другому. Я надеюсь, что все мы вновь встретимся через год - на ХХVI "Лiстападзе", - сказал министр.

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходил в Минске с 2 по 9 ноября. Учредителями кинофестиваля выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-