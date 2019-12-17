Бондарь: самые лучшие моменты белорусского кино еще впереди

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский кинематограф за 95 лет преодолел огромный путь, отметил министр культуры Юрий Бондарь сегодня во время торжественного мероприятия, посвященного Дню белорусского кино, передает корреспондент БЕЛТА.

"За свои 95 лет белорусский кинематограф преодолел огромный путь: от первой белорусской картины "Лесная быль" Юрия Тарича до долгожданного "Купалы" Владимира Янковского, премьера которого состоится в ближайшее время, - сказал Юрий Бондарь. - За всю историю отечественного кинематографа было создано более 650 художественных, 2 тыс. документальных и 500 анимационных фильмов. Многие из них - хрестоматийные киноленты, которые являются визитной карточкой белорусского кинематографа и, безусловно, нашим культурным достоянием".

Особые слова признательности министр высказал в адрес ветеранов отрасли, создавших произведения экранного искусства, на которых учатся новые поколения. "Белорусские кинематографисты умели снимать о войне. Для многих из них она была частью жизни. Драму "Знак беды" Михаила Пташука европейские киноведы включили в десятку лучших картин о войне. Светлая память о целой плеяде великих имен навсегда занесена в сокровищницу национального кино. И нам есть чем гордиться, когда мы отмечаем очередную юбилейную дату белорусского кинематографа", - отметил он.

Юрий Бондарь подчеркнул роль государства в развитии киноискусства. "Реконструирована легендарная киностудия "Беларусьфильм", которая становится центром развития киноиндустрии всей страны, центром притяжения талантливых людей, способных внести свой вклад в развитие отечественного киноискусства", - сказал министр. По его словам, белорусский зритель ждет фильмов о современности, об осмыслении созидательного пути, пройденного Беларусью за годы независимости, и реальных достижениях.

Особые надежды возлагаются на молодых кинематографистов в тандеме с признанными мастерами кино, их опытом и высочайшим профессионализмом. "Всесторонняя поддержка дебютантов, повышение уровня профессионального образования в этой сфере, его адаптация к реальным потребностям киноиндустрии должны стать основой для возрождения былой славы белорусского кино, - обратил внимание глава Минкультуры. - Мы должны гордиться не только его славным прошлым, но и уверенно заявлять международному кинематографическому сообществу о своих современных достижениях".

Юрий Бондарь пожелал работникам сферы кино неисчерпаемого творческого вдохновения и признания зрителей. "Думаю, самые лучшие моменты белорусского кино еще впереди. Главное верить в успех, делать все для его достижения, и все получится", - резюмировал он.-0-