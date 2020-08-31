Брестские кукольники откроют театральный сезон премьерой

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский театр кукол откроет 5 августа новый театральный сезон премьерой, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Тамара Павлюкович.

Юным зрителям покажут спектакль "Перелетные" в постановке режиссера Алисы Ермак. В основу положен мультфильм современного российского иллюстратора, сценариста и продюсера Юлии Ароновой. Трогательная история курочки-фантазерки Зины, мечтающей научиться летать, содержит глубокий философский смысл, эффект которого усиливают сценография художника Ольги Мельник-Малаховой и звуковой ряд Константина Криштаповича. Спектакль учит не сдаваться на пути к своей мечте, стремиться к достижению поставленной цели.

Одной премьерой открытие 58-го театрального сезона не ограничится. В этот же день в 13.00 брестские кукольники покажут своим гостям сказку Валентина Катаева "Цветик-семицветик". А в игровой комнате состоится небольшой спектакль для зрителей-двухлеток с мамами "История о жадных медвежатах". В программе праздника также - флеш-моб от хореографической студии, мастер-класс от студии творческого развития "Цветик", выступление воспитанников студии эстрадного вокала.

"Активно готовимся к долгожданной встрече со зрителями. Будем работать в полную силу, потому что готовы и хотим этого. Очень надеемся, что новый театральный сезон будет удачным. Во всяком случае, одна приятная новость уже есть. Наш спектакль "Сотников" номинирован на Национальную театральную премию и уже прошел во второй тур. Показ состоится в октябре на Х форуме театрального искусства "ТЕАРТ". Мы уже получили приглашение", - сказала директор БТК.

По ее словам, в театре уже приступили к работе над новой постановкой в соавторстве с молодым белорусским драматургом Дмитрием Богославским. Рабочее название спектакля для детей - "Крылья бабочки". Режиссером выступает Алиса Ермак, над сценографией работает художник Владимир Ткаченко. Одновременно идет подготовка к Новому году. Известный белорусский режиссер Игорь Казаков и художник Ольга Дворовая поставят на сцене нового Брестского театра кукол спектакль по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена.-0-