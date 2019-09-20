Брестский драмтеатр открыл сезон премьерой спектакля "Мещанская свадьба"

20 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы (БАТД) 76-й сезон начался с премьеры спектакля "Мещанская свадьба" по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно, что новый сезон открывается именно премьерой. Это совместное творение с приглашенным режиссером Игорем Козаковым, номинантом и лауреатом различных театральных премий. Думаю, спектакль получился очень интересным, динамичным", - высказал мнение генеральный директор Брестского академического театра драмы Вячеслав Гарбузов.

Зрители становятся свидетелями свадебного застолья. Сюжет так лихо закручивается, что очень быстро чинная церемония превращается в развязную вечеринку. Торжество изображено в нарочито гротескной манере с элементами клоунады. Через эту насмешку просматривается неискренность главных героев, страх быть самими собой. Легкая комедия смотрится на одном дыхании, но заставляет задуматься о глубоких вещах: семейных ценностях, традициях.

"Недаром Брехт взял за основу пьесы такой священный ритуал, как свадьба. Мы же его опошляем, не понимая до конца всей сути. На стыке нашего желания соответствовать чему-либо и получается эта комедия. Ее парадокс - в нелепости происходящего, за которым наблюдаешь с горькой усмешкой", - отметил режиссер-постановщик спектакля Игорь Козаков. Он добавил, что ему с удовольствием работалось с брестскими артистами. "Они с большим энтузиазмом взялись за этот материал, хотя решение мы предложили достаточно сложное. Здесь нужно держать жанр: гротеск нелегок для исполнения, бешеный темп спектакля, много трюков. Я бы назвал эту работу большой авантюрой. Мне кажется, ребята со всем справились", - считает он.

До конца сезона брестчане обещают порадовать публику еще несколькими премьерами. Так, главный режиссер БАТД Тимофей Ильевский работает над постановкой "Обломов". Вероятнее всего, этот спектакль представят в начале ноября. Чуть позже состоится премьерный показ "Осенней истории" по пьесе итальянца Николаи Альдо, постановкой которой занимается художественный руководитель театра Александр Козак. В декабре труппа порадует своих маленьких зрителей новогодней сказкой "Волшебная сила".

В октябре пройдут мероприятия, посвященные 75-летию Брестского академического театра драмы.-0-

Фото Вадима Якубёнка