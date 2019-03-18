Брестский драмтеатр в апреле выступит на фестивалях в Санкт-Петербурге и Владимире

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы в апреле станет участником фестивалей в Санкт-Петербурге и Владимире, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора БАТД Лариса Борискина.

Театральный холдинг "Балтийский дом" в рамках Года театра в России проводит с 4 по 12 апреля XXI Международный фестиваль русскоязычных театров стран СНГ и Балтии "Встречи в России". Участниками форума станут коллективы из 10 стран, в том числе Беларуси, которую представит Брестский академический театр драмы. На Большой сцене "Балтийского дома" брестчане покажут одну из последних своих работ - спектакль "Невольницы" по комедии Александра Островского в постановке московского режиссера Егора Равинского. Выступление запланировано на 12 апреля.

В следующий раз "Невольниц" сыграют уже на сцене Владимирского академического театра драмы. Там с 14 по 20 апреля пройдет первый фестиваль Международного театрального фестивального союза "Театр. Территория единения". Помимо БАТД, приглашения на масштабный форум получили театральные коллективы из Германии, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Армении. Брестская труппа выступит 20 апреля.

Ближайшие гастроли брестских актеров состоятся 21 марта в Могилеве. На XIV Международном молодежном театральном форуме "М@rt. контакт" Брестский академический театр драмы представит спектакль малой формы "За крапивой берег", посвященный жизни поэта Сергея Есенина и созданный по мотивам его произведений.

Между тем в самом Бресте с 10 по 12 апреля ждут с гастролями Республиканский театр белорусской драматургии. Заслуженный коллектив Беларуси привезет комедию "Адамавы жарты", трагикомедию "Дзед" и интерактивную сказку для детей и их родителей "Залатое сэрцайка".-0-