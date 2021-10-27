Брестский и Гродненский драмтеатры обменяются гастролями

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы и Гродненский областной драматический театр обменяются гастролями, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора БАТД по информации и организации зрителя Екатерина Казберович.

Актеры гродненского театра представят сегодня брестской публике одну из последних своих постановок - комедию "Женитьба". Премьера спектакля по одноименной пьесе Николая Гоголя состоялась в июле. Режиссер Сергей Яскевич предложил свое прочтение нестареющего классического произведения с оригинальной сценографией и хореографией. "Женитьба" - одна из первых русских бытовых комедий. В сатирической по своему характеру пьесе высмеиваются нелепость и абсурдность некоторых социальных явлений, лицемерие и безответственность, брак как коммерческая сделка.

Ответные гастроли труппы БАТД в Гродно запланированы на 26 ноября. Брестчане тоже привезут классику - драматическую комедию "Невольницы". Спектакль поставил московский режиссер Егор Равинский, который перенес действие малоизвестной пьесы Александра Островского во вторую половину XX века. Спектакль - неоднократный участник фестивалей. В том числе в 2019 году "Невольниц" дважды показывали российскому зрителю - на XXI театральном фестивале стран СНГ и Балтии "Встречи в России" в Санкт-Петербурге и I фестивале Международного театрального фестивального Союза "Театр. Территория единения" во Владимире.

"По договоренности между нашими театрами мы регулярно обмениваемся гастролями с гродненскими коллегами. Стараемся знакомить зрителей со своими лучшими постановками. В прошлом году они привозили к нам спектакль "Деньги как дождь". Мы в свою очередь - комедию-буфф "Мещанская свадьба". Показ прошел с аншлагом. Надеюсь, и в этом году наш творческий обмен будет иметь успех у зрителя", - сказала Екатерина Казберович.-0-