Брестский областной краеведческий музей покажет редкие госнаграды

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей в марте начинает проект "Награда в истории, история в награде", сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

"Проект предполагает знакомство широкой общественности с государственными наградами. Будут представлены ордена, орденские знаки различных европейских государств и, по возможности, подтверждающие документы к ним. В собрании музея хранятся высшие награды, которые являются настоящими реликвиями. Будут показаны также ордена, связанные с важнейшими историческими событиями и конкретными явлениями развития общества", - рассказали в музее.

Для презентации отобраны шесть предметов. Эти вещи представляют большую историко-культурную и мемориальную ценность, выполнены из драгоценных металлов и декорированы с использованием различных техник ювелирного искусства.

Увидеть новую реликвию можно раз в два месяца. Экспонироваться награды будут на протяжении десяти дней. Проект рассчитан до конца нынешнего года. Первое мероприятие из цикла намечено на 4 марта. Публике покажут и расскажут об ордене "Материнская слава" I, II, III степени.

Отмечается также, что желающие смогут передать в областной краеведческий музей хранящиеся у них нагрудные знаки и значки, медали и знаки об окончании средних и высших учебных заведений.-0-

Фото музея