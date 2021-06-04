Брестский областной краеведческий музей представит ток-шоу "Под лупой"

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей 11 июня презентует ток-шоу "Под лупой", сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник музея Виталий Иванов.

"Это симбиоз музейной и телевизионной составляющих. В новом формате расскажем о трех экспонатах. Фишка в том, что трансляция будет вестись в прямом эфире в социальных сетях, подписчики смогут задавать вопросы об этих предметах. Приоткрою небольшую тайну: рабочее название проекта - "Битва коллекций". По сути во время дебатов будем сравнивать экспонаты, расскажем о них интересные детали", - отметил Виталий Иванов.

В ток-шоу зрителям продемонстрируют три ярких экспоната, которые поступили в фонды Брестского областного краеведческого музея в 2020 году, - фотографию, книгу и головной убор. Музейщики также свяжутся с экспертами, которые дадут свои оценки предметам. Начнется мероприятие в 15.00. Все желающие смогут принять участие в дебатах и выборе предмета, которому будет присуждено символическое звание "Поступление года". Голосование продлится три дня - с 11 по 13 июня в Facebook, Instagram и "ВКонтакте".

"Можно сказать, проект подводит итоги поступлений в фонды музея в 2020 году. Отобраны наиболее интересные предметы, - пояснил ведущий научный сотрудник. - Надеемся, что пилотный проект заинтересует зрителей и будет продолжен".

Всего в фондах Брестского областного краеведческого музея насчитывается более 175 тыс. экспонатов. В прошлом году поступило 1,7 тыс. предметов.-0-