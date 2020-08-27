Брестский театр драмы обновит сцену к театральному сезону

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы к новому театральному сезону реконструируют сцену, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный художник БАТД Николай Полторака.

Здание, где размещается театр, построено в 1922 году. Его четыре раза реконструировали, последний раз - 26 лет назад. "За это время пол поизносился, потому что и гвозди в него вбивают, и шурупы, и всяческие механические воздействия оказывают. У нас есть свой симфонический оркестр, проходит фестиваль "Январские музыкальные вечера". Регулярно выкатывают рояль. В некоторых местах он уже продавил сцену. Поэтому возникла необходимость заменить деревянное покрытие", - пояснил Николай Полторака.

К ремонту сценической площадки в БАТД приступили в начале месяца - как только труппа ушла в непродолжительный отпуск. Рабочие разобрали старый пол, выровняли бетонную стяжку и конструкцию поворотного круга. Вскоре они приступят к замене поверхности планшета сцены.

"Все, что на ней было - круг, люки, щиты, рампа, - все это будет сохранено. Главная задача - сохранить диаметр круга 9 м, как он и был. И чтобы между ним и основной сценой не было большого зазора - буквально до 5 мм, а то на старой он уже достигал 2 см. В репертуаре театра много постановок, где задействован поворотный круг. Мы очень дорожим им. Надеемся, недели через две выйдем на новую сцену", - сказал главный художник.

Свой новый, 77-й по счету, театральный сезон труппа планирует открыть во второй половине сентября. Коллектив с нетерпением ждет встречи со зрителем. Вероятнее всего, сезон откроется одним из двух премьерных спектаклей БАТД. Это может быть драматическая баллада по пьесе Алексея Дударева "Не покидай меня" в постановке заслуженного деятеля искусств Александра Козака или спектакль-сон режиссера Дениса Федорова по пьесе Дмитрия Богославского "Тихий шорох уходящих шагов". В новом сезоне ожидается и премьера: главный режиссер театра Тимофей Ильевский приступил к репетициям спектакля по роману Александра Куприна "Олеся".-0-