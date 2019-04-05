Бресту вручили сертификат культурной столицы СНГ

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бресту сегодня вручен сертификат о присвоении статуса культурной столицы СНГ. Торжественное открытие акции "Брест - культурная столица Содружества 2019" проходит в спортивном комплексе "Виктория", передает корреспондент БЕЛТА.
Сертификат, подтверждающий почетный статус тысячелетнего города, председателю Брестского горисполкома Александру Рогачуку вручил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участниц СНГ Анатолий Иксанов.
Церемония сопровождается выступлением коллективов и деятелей искусств из стран Содружества. В праздничном концерте заявлено участие таких мастеров сцены, как народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы, народный артист СССР Евгений Дога, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и другие.
В течение года в Бресте планируется провести более 30 крупных культурных мероприятий с участием представителей стран Содружества.
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