Бресту вручили сертификат культурной столицы СНГ

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бресту сегодня вручен сертификат о присвоении статуса культурной столицы СНГ. Торжественное открытие акции "Брест - культурная столица Содружества 2019" проходит в спортивном комплексе "Виктория", передает корреспондент БЕЛТА.

Сертификат, подтверждающий почетный статус тысячелетнего города, председателю Брестского горисполкома Александру Рогачуку вручил исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участниц СНГ Анатолий Иксанов.

Церемония сопровождается выступлением коллективов и деятелей искусств из стран Содружества. В праздничном концерте заявлено участие таких мастеров сцены, как народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы, народный артист СССР Евгений Дога, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и другие.

В течение года в Бресте планируется провести более 30 крупных культурных мероприятий с участием представителей стран Содружества.

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