Бусы из шерсти научат делать на мастер-классе в Полоцке

26 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Музей традиционного ткачества ручного Поозерья в Полоцке приглашает 28 февраля принять участие в мастер-классе по валянию бус из шерсти. Такая информация размещена на сайте Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, сообщает БЕЛТА.

Последний день зимы - подготовка к празднику тепла и солнца, когда посвящение готовится не только женщинам, но и самой весне. Из простого материала - шерсти - пришедших научат делать украшение, которое дополнит образ весенним настроением.

"Как известно, лучший подарок - это тот, который сделан своими руками. На мастер-классе по валянию вы узнаете, как превратить шерсть в интересные аксессуары, ведь это очень мягкий, теплый материал, который сам по себе наполнен позитивом. Кроме того, бусы - один из главных трендов сезона, это яркое сочетание цветов и оригинальных форм", - отметили в музее. Поработать с шерстью смогут не только взрослые, но и дети от семи лет.

Количество участников мастер-класса ограничено. Всех гостей обеспечат необходимыми материалами.-0-