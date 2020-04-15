Часть ценностей государственного культурно-исторического фонда передадут в музеи

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть ценностей культурно-исторического фонда Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси передадут в музеи. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 апреля 2020 года №218, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Ценности будут переданы безвозмездно из Государственного хранилища ценностей Министерства финансов семи учреждениям: Национальному историческому музею, Национальному историко-культурному музею-заповеднику "Несвиж", Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны, Музею истории города Минска, Национальному художественному музею, Гродненскому государственному историко-археологическому музею, Сморгонскому историко-краеведческому музею.

Среди передаваемых в музеи ценностей - монеты Австро-Венгрии, Кубы, Польши, Индии, США, Германии, Российской империи, ордена, нагрудные знаки, кольца, часы, ложки, вилки, чашки.

Министерству культуры и Министерству финансов поручено принять меры по реализации постановления.-0-