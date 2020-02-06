Чергинец: книга является средством общения в политической сфере

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга является средством общения в политической сфере, заявил сегодня председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец во время VI Международного симпозиума литераторов "Писатель и время: литература как часть культурного диалога", который проходит на полях XXVIІ Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Книга должна служить интересам граждан. И, конечно, в этой связи возникает вопрос: что могут сделать писатели? Все больше на передний план выходит книга как средство общения и в политической сфере. Мы даже пригласили представителей посольств, чьи стенды представлены на выставке, в Союз писателей Беларуси, где бы мы обсудили роль книги в улучшении международной обстановки. Цель такова, что на смену диктата силы должен прийти диктат слова, книги", - сказал Николай Чергинец.

В этом году участие в симпозиуме принимают прозаики, поэты, публицисты, литературоведы, переводчики из 20 стран. Организаторы международного проекта - Министерство информации, Союз писателей Беларуси, издательский дом "Звязда", издательство "Художественная литература", Постоянный комитет Союзного государства Беларуси и России, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

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