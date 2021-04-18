"Чернобыльскую литургию" исполнят в Белгосфилармонии 25 апреля

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС 25 апреля в Белорусской государственной филармонии исполнят произведение митрополита Ионафана (Елецких) "Чернобыльская литургия". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Это духовно-хоровое сочинение - первый своего рода православный реквием, посвященный памяти погибших героев-ликвидаторов атомной аварии в 1986 году", - подчеркнули в филармонии.

"Симфоническо-хоровая версия "Чернобыльской литургии" - это произведение светское по форме, но глубоко духовное по содержанию. Данная музыкальная драма является проявлением любви к погибшим героям-чернобыльцам и печаль, растворенная радостью вечной жизни в памяти живых. Драматургия поэмы представляет собой единое целое, композиционно состоящее из двух разделов: первый - поминальный, второй - предвосхищающий радость вечного общения с Богом", - рассказали организаторы.

Музыка, проникнутая благодарностью, искренностью порывов души и человеколюбием, напомнит, что природа - общий и единственный дом для всех народов.

В концерте примет участие Государственный камерный хор Республики Беларусь. В качестве чтеца выступит протоиерей Иоанн Задорожин, солировать будут лауреаты международных конкурсов Владислав Витушко, Руслан Маспанов, Наталья Толстик, а дирижировать - Александр Анисимов.-0-