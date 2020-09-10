Черота: задача литературных журналов - быть эталоном хорошего вкуса

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача литературных журналов - быть ориентиром, эталоном хорошего вкуса. Об этом журналистам заявил заместитель директора издательского дома "Звязда", главный редактор газеты "Літаратура і мастацтва" Алексей Черота на пресс-конференции "Литературно-художественные журналы нового формата. Популяризация белорусской прозы и поэзии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Литературные журналы - это только отображение современной литературы. Их задача - быть ориентиром, эталоном хорошего вкуса. Это происходит благодаря работе редакторов, которые имеют соответствующее образование и навыки, - они могут выделить лучшее, что есть на данный момент. Необходимо, чтобы существовало как можно больше изданий с разными точками зрения. Это позволяет иметь широкое понимание тех процессов, которые происходят сегодня в литературе", - сказал Алексей Черота.

По его мнению, журналы не могут существовать только в печатном виде - нужно завоевывать интернет-пространство. "Внимание молодежи приковано больше к интернету, она хочет получать развлекательную информацию. Кроме того, молодым людям проще читать небольшие тексты. К сожалению, такая ситуация наблюдается не только в Беларуси, это проблема всех стран. Однако, изучая зарубежную практику, убеждаюсь, что печатные журналы и книги все же останутся, будут признаком хорошего вкуса и образованности человека. Важно, чтобы люди понимали: в первую очередь должна быть культура, литература, без которой развитие страны или нации невозможно", - подчеркнул он.-0-