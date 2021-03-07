"Далiна Руж": город Ружаны и владения Сапегов в фотографиях покажут на выставке в Минске

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Далiна Руж" общественного объединения фотографов откроется 10 марта в Национальном историческом музее. Такая информация размещена на сайте учреждения культуры, сообщает БЕЛТА.

Выставка "Далiна Руж" является результатом растянувшихся на несколько лет творческих фотопленэров и по счету будет третьей. "В 1988 году состоялась первая фотовыставка, вторая - в 2008 году, с разницей в 20 лет", - отметили организаторы.

"Ружаны - маленький город в Пружанском районе Брестской области. Место имеет богатую историю и уникальную архитектуру. Первое его упоминание встречается в исторических летописях около 1490 года. Ключевой достопримечательностью города, благодаря чему он получил широкую известность, является дворцовый комплекс Сапегов - центральная резиденция одного из богатейших магнатских родов. Дворец был построен в 1602 году канцлером ВКЛ Львом Сапегой. Во второй половине XVIII века его перестроили. Во время Первой мировой войны случился сильный пожар, часть стен дворца обвалилась. В межвоенный период предпринимались попытки восстановления, но Вторая мировая война усугубила ситуацию. В 2008 году на территории комплекса были начаты раскопки и реставрация", - рассказали в музее.

Интерес к Ружанам не исчерпывается дворцовым комплексом. Здесь есть и другие архитектурные достопримечательности. Одной из них является функционирующая церковь святых Петра и Павла, которая ранее входила в состав униатского монастыря. Храм был построен в 1778 году. Автором проекта является саксонский архитектор Ян Самуэль Беккер.

"Фотографы не могли оставить без внимания и другое творение Яна Беккера - католический костел святого Казимира, основанный в 1792 году. Строительство его было связано с мощами святого Казимира, которые с середины XVII века хранились в ружанских владениях Сапегов. Святой Казимир - покровитель города, о чем свидетельствует и герб Ружан", - добавили организаторы.

Много легенд и открытий таит в себе этот маленький, но богатый на наследство городок Ружаны. "Давняя легенда о подземной дороге, ведущей в другой город, будоражила фантазию участников экспедиции, но они так ее и не нашли. Нет ничего более интересного и захватывающего, чем путешествия и новые открытия. Каждый уголок нашей страны таит в себе большую историю", - подчеркнули в музее.

Куратор и идейный вдохновитель выставки - Владимир Сутягин. Посетить выставку можно по 28 марта.-0-