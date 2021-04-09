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Культура
09 апреля 2021, 07:11

Детективную историю для детей поставили в Брестском театре кукол

Фото театра
Фото театра

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Премьера детективной истории для детей "Шерлок Младший и Медведь в Лондоне" состоится в Брестском театре кукол 10 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор БТК Тамара Павлюкович.

Спектакль создан по мотивам одноименной книги популярного немецкого детского автора THiLO. Автором инсценировки является известный белорусский драматург Дмитрий Богославский, режиссер - Алиса Ермак, художник-постановщик - Ольга Мельник-Малахова.

Действие спектакля происходит в современном Лондоне, где живет прапраправнук знаменитого Шерлока Холмса. Вместе с другом Вальтером, которого он зовет Ватсоном, приятели открывают детективное агентство на Бейкер-стрит. Их первым делом становится кража фамильной драгоценности у леди Веллингтон. Юные сыщики проводят расследование и даже становятся приманкой, чтобы поймать преступника на живца.

"Особенность новой постановки в том, что на сцене играют исключительно куклы-маппет, а все актеры находятся за ширмой. В театре давно не было спектакля в таком формате. Еще одно неожиданное решение режиссера - предложить женскую роль Владимиру Тевосяну. И, надо сказать, ведущий мастер сцены успешно справился с задачей. У спектакля интересное музыкальное оформление и в целом есть все, что соответствует жанру: захватывающий сюжет, интеллектуальные головоломки, бесстрашные герои", - рассказала директор театра.

В этом месяце зрителей Брестского театра кукол ожидает еще одна премьера. Приглашенный российский режиссер Денис Казачук и художник Ирина Титовец приступили к работе над постановкой "Белый клык" по мотивам одноименной повести Джека Лондона. Премьера спектакля запланирована на 24 апреля.-0-

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