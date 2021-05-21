Детский ансамбль танца БГУ "Літарынка" отметит 40-летие концертом

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт детского ансамбля танца БГУ "Літарынка" пройдет 24 мая в БГУ. Выступление приурочено к 100-летнему юбилею Белорусского государственного университета и 40-летию ансамбля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Программа включает 17 постановочных номеров. Это традиционные белорусские и русские танцы "Бульба", "Калинка", "Валенки", а также "Русский сувенир", "Поварята", "Стирка" и другие.

Гостями праздника станут заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль танца БГУ "Крыжачок" и детская хореографическая студия "ЮЛА" Минского государственного колледжа искусств.

На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный. Организует концерт управление по делам культуры БГУ.

Детский ансамбль танца "Літарынка" БГУ основан в 1981 году. В 1990 году за творческие успехи и популяризацию белорусского танцевального искусства коллективу присвоено почетное звание "Образцовый". В ансамбле "Лiтарынка" занимаются более 60 детей сотрудников БГУ. Возраст ребят варьируется от 4 до 14 лет. В репертуар коллектива входят народные, сюжетно-игровые, современные эстрадные танцы. Дети выступают на мероприятиях БГУ "Тэатральны куфар", "Дух Рождества", "Сказки из детства" и других. Ансамбль участвует в международных конкурсах и фестивалях Беларуси, России, Украины, Польши, Германии, Испании, Греции и Турции. Художественным руководителем коллектива является балетмейстер Наталья Поклад.-0-