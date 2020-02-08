Детскую программу представят в выходные на книжной выставке в Минске

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выходные дни на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке по традиции посвящены детской литературе, сообщили БЕЛТА в пресс-центре форума.

Россия в статусе почетного гостя представляет широкую детскую программу мероприятий. Издательства приготовили презентации ярких книжных новинок, увлекательные мастер-классы, дискуссии, игры.

Сегодня программу открывает московская писательница Екатерина Тимашпольская. На российском стенде презентуют ее новую книгу "Экзамены для непосед", а в книжном магазине "Светоч" она проведет "Веселый урок в школе Кати Ершовой". Автор представит читателям свои новые книги - "Школа Кати Ершовой" и трилогию о Мите Тимкине, которые вышли в издательстве "Время". На стенде России состоится встреча и с Настей Томской - детским писателем, художником-миниатюристом и автором книги "Черемушки". Кроме того, известный детский автор Анна Гончарова представит свою новую книгу "Еня и Еля. В гостях у Москвы". Запланирована также презентация интерактивных развивающих книг для дошкольников.

Белорусские авторы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак предлагают обсудить за круглым столом с учителями, детьми и их родителями роль русской и белорусской литератур в школе и в жизни. Мероприятие пройдет в пресс-центре выставки.

В воскресенье, 9 февраля, белорусская писательница Надея Ясминска приглашает в путешествие с героями своих новых книг "Косматое сердце" и "Заклинатель единорогов". В этот же день Евгения Басова представит свою повесть для подростков "Изо", которая в 2018 году заняла первое место во Всероссийском литературном конкурсе "Книгуру". Евгения Басова - финалист и лауреат многих литературных премий, в 2019 году была номинирована на престижную награду Астрид Линдгрен, которую вручают за заслуги в детской и подростковой литературе.

Лауреат конкурса профессионального мастерства в номинации "Блогер года" Дмитрий Гасин проведет мастер-класс по видеоблогу для детей "Дети в интернете". Также в завершающий день выставки на национальном стенде России пройдет дискуссия "Детская литература в России. Тренды и новинки". Представители ведущих детских издательств страны расскажут о новых проектах и направлениях, а также обсудят основные тенденции развития рынка детской литературы.-0-