Дикая природа Беларуси в объективе голландского фотографа представлена на выставке в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка голландского фотографа Леонардюса Бёйса "Сокровищница Беларуси" открылась в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозицию вошли фотографии дикой природы Беларуси. Фотограф путешествует по стране в поисках интересных снимков и во время поездок знакомится с интересными местами и новыми людьми, за 8 месяцев он проехал около 14 тыс. км. В своих работах Леонардюс Бёйс показывает красоту белорусской природы, ее уникальность и хрупкость. Его взгляд со стороны на привычные пейзажи для белорусов помогает приобщиться к миру дикой природы.

"Я рад, что так много людей сегодня пришли, чтобы увидеть мои фотографии. В Беларуси очень красивая природа, но здесь мне очень сложно найти места, где живут животные и птицы. В Голландии это легко можно сделать через интернет, а в вашей стране такого нет, поэтому поиски становятся интересными приключениями. Эти фотографии - только начало, я хочу делать снимки еще лучше, красивее, с необычной атмосферой и светом", - поделился Леонардюс Бёйс.

В августе художественная галерея начала цикл выставок, посвященных 60-летию народного фотоклуба "Мінск". "Сегодня мы открыли уже третью экспозицию членов фотоклуба. Это выставка замечательного фотографа Леонардюса Бёйса, который стал хорошим приобретением для "Мінска". На представленных снимках автора отображается интересный и своеобразный взгляд на белорусскую природу исключительно не белоруса. Не может не радовать, что наша природа так восхищает иностранцев", - отметили организаторы.

"Очень приятно, что галерея нашла возможность представить выставку. В сентябре Леонардюс Бёйс официально стал членом нашего объединения, и как вы видите, он не просто вступил в клуб, но и поднял его на новую ступень. Он в Минске пока единственный бронзовый мастер Excellence FIAP. Это вторая высшая ступень в Международной федерации фотографического искусства. К слову, получал это звание он уже с фотоработами белорусской природы", - подчеркнул председатель народного фотоклуба "Мінск" Владимир Павлов.

Леонардюс Бёйс - фотограф с дипломом Международной федерации фотографического искусства, родом из Нидерландов и ему 62 года. До переезда в Беларусь 5 лет был председателем фотоклуба в городе Эхт в Нидерландах. Бёйс проводил мастер-классы, организовывал пленэры, читал лекции и обучал начинающих.

Познакомиться с работами выставки можно до 9 марта.-0-