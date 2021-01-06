Директором Купаловского театра назначен Александр Шестаков

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директором Национального академического театра имени Янки Купалы назначен Александр Шестаков, до назначения он работал заместителем начальника управления культуры Мингорисполкома. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Представляя коллективу театра нового директора, министр культуры Анатолий Маркевич подчеркнул, что Александр Шестаков ответственно относится к вопросам реализации государственной политики в области культуры. За время работы в Мингорисполкоме он проявил себя как грамотный и квалифицированный руководитель. Под его руководством проводилась целенаправленная работа по повышению качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Минска, выполнению социально-экономических показателей, созданию условий для сохранения и развития белорусской культуры и искусства. Деятельность Александра Шестакова неоднократно отмечена наградами Мингорисполкома, Мингорсовета и Министерства культуры.

"Его опыт пригодится на новой работе, наряду с такими человеческими качествами, как уважение к творческим людям и заинтересованность в каждом из членов трудового коллектива", - отметил министр культуры. Анатолий Маркевич высказал слова благодарности актерам и сотрудникам театра, сохранившим верность театру и национальному искусству.

Министр ориентировал нового руководителя и весь коллектив на активную работу с молодыми творческими кадрами и создание условий для их профессионального роста. Он пожелал команде Купаловского театра неиссякаемой творческой энергии и реализации всех намеченных планов.-0-