20 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Дирекция "Славянского базара" ищет новых звезд. Своим мнением все желающие могут поделиться в соцсетях форума, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции фестиваля.

Важное условие организаторов - в списках предложений необходимо указывать артистов, которые никогда ранее не принимали участие в фестивале. "Для нас ценно каждое мнение, однако реальность тоже вносит свои коррективы в плане технических возможностей, вместимости концертной площадки и других факторов. И это следует учитывать, оставляя свои пожелания", - отметили в дирекции.

Все мнения подписчиков будут тщательно изучены, полный список имен предлагаемых звезд организаторы форума затем обсудят на встрече с режиссерско-постановочными группами фестиваля. "Проведение опроса является одним из важных шагов в работе по подготовке программы "Славянского базара". В ближайшее время мы проведем и другие интерактивы подобного плана с подписчиками", - подчеркнули в дирекции.

Своим мнением с организаторами поделились уже десятки людей. Помимо предложений пригласить западных звезд мировой величины (Rammstein, Eminem, Мадонну, Джастина Бибера) много имен российских и украинских артистов и групп. Оставили свои предложения поклонники форума и по программе "Золотой хит". -0-