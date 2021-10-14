Дни культуры Беларуси в России пройдут с 31 октября по 3 ноября

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси в России планируется провести с 31 октября по 3 ноября. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил первый заместитель министра культуры Беларуси Валерий Громада.

По его словам, в афишу дней войдут два спектакля Национального академического театра им. Янки Купалы "Павлинка" и "Вечер". Будет также развернута выставка произведений белорусских художников. Кроме того, будут организованы дни белорусского кино.

По словам первого заместителя министра, все мероприятия намечено провести в Москве. Однако, уточнил он, окончательная программа еще прорабатывается и география мероприятий может быть расширена.

К проведению Дней белорусской культуры будет также приурочено проведение совместного заседания коллегий министерств культуры двух стран.

Статс-секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова добавила, что до конца нынешнего года российская сторона намерена организовать в Беларуси две выставки. Одна из них под названием "Минская школа художников" представит фотографии из фондов Государственного выставочного центра "Росфото" в Санкт-Петербурге. Вторая выставка будет посвящена современной российской фотографии.

По словам Аллы Маниловой, к этим выставкам планируется приурочить проведение различных творческих проектов. В частности, намечено организовать российско-белорусскую творческую платформу для поддержки молодежных стартапов.

Валерий Громада и Алла Манилова сегодня в Москве приняли участие в заседании экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном комитете Союзного государства, на котором были определены три номинанта на эту награду.-0-