29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Египта пройдут в Беларуси с 29 октября по 2 ноября, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Такая договоренность достигнута во исполнение Комплексной программы (дорожной карты) развития сотрудничества между Беларусью и Египтом на 2018-2019 годы. Официальную делегацию гостей возглавит председатель Академии искусств Египта доктор Ашраф Заки.

Во время Дней культуры свое творчество представит фольклорная труппа "Исмаилия". Концерты пройдут 31 октября в Минске и 1 ноября в Бобруйске. Торжественное открытие состоится в Белгосфилармонии 31 октября в 19.00.

Сотрудничество в сфере культуры между странами основывается на соглашении между правительствами Беларуси и Египта, подписанном 24 июня 2004 года, и меморандуме о взаимопонимании между министерствами культуры от 15 января 2017 года. В 2005 году состоялись Дни культуры Египта в Беларуси, в 2007 и 2008 годах - Дни культуры Беларуси в Египте.

В 2017 году Египет впервые был представлен на международном фестивале "Славянский базар в Витебске". Представители Египта приняли участие в международном конкурсе социального плаката "Сейчас!", который прошел в Национальном центре современных искусств Беларуси.

Беларусь в 2015 году впервые приняла участие в Каирском международном фестивале анимационных фильмов. В 2016 году анимационный фильм Национальной киностудии "Беларусьфильм" "Весна осенью" режиссера и автора сценария Татьяны Кублицкой на фестивале был удостоен награды за лучший сценарий. В XXVI Минском международном кинофестивале "Лістапад" в качестве члена жюри примет участие телеведущая, журналист, кинокритик Пассант Салама. В марте этого года в Белорусском государственном университете культуры и искусств прошла творческая встреча студентов и преподавателей факультета культурологии и социокультурной деятельности с кинорежиссером Рами Эль Габри.

С апреля 2015 года установлен обмен с Национальной библиотекой и архивом Dar El Kotob Египта (Каир). За это время в адрес каирских коллег отправлено свыше 100 белорусских изданий, получено от них - 10. В 2017 году в фонд Александрийской библиотеки был передан комплект факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины".-0-