Дни культуры Туркменистана открываются 17 октября в Беларуси

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Туркменистана в Беларуси торжественно откроются 17 октября в Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства культуры Беларуси.
В мероприятии примут участие министр культуры Юрий Бондарь и заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов. Состоится концерт мастеров искусств Туркменистана, а в завершение вечера выступит государственный ансамбль танца "Хорошки". В фойе филармонии будет экспонироваться выставка декоративно-прикладного искусства.
Дни культуры Туркменистана пройдут 17-18 октября в Минске и Могилеве, куда направляется делегация работников культуры и искусства, творческих деятелей, представителей СМИ.
Белорусский и туркменский народы обладают богатыми культурными традициями, часть из которых сформирована в период совместной истории. Знакомство с национальным наследием друг друга способно еще больше сроднить страны, взаимно обогатить их. Доброй традицией стало взаимное проведение Дней культуры в Беларуси и Туркменистане.-0-