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08 июля 2021, 13:56

Дни молодежи на "Славянском базаре в Витебске" пройдут в новом формате

Фото из архива
Фото из архива
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8 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Традиционные дни молодежи на юбилейном форуме искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут 16 и 17 июля в новом формате, теперь это будет фестиваль молодежного творчества "Зажигает молодежь". Об этом на брифинге сообщил журналистам первый секретарь областной организации БРСМ Владимир Бабичев, передает корреспондент БЕЛТА.

В пятницу, 16 июля, на площади Победы будут проходить пресс-конференции, открытые диалоги и открытые площадки, выступления хедлайнеров фестиваля. В первый раз на фестивале будет организована конференция Российско-Белорусского союза молодежи, что станет началом возобновления работы этой организации. В конференции планируется участие министра образования Беларуси Игоря Карпенко, его новосибирского коллеги Сергея Федорчука, а также госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

Молодежный забег по Московскому проспекту, в котором будут участвовать 100 спортсменов, любителей и профессионалов, даст старт основным развлекательным мероприятиям 17 июля. Первым пришедшим на финиш шестикилометровой дистанции юноше и девушке вручат главные призы. Одним из них по традиции будет велосипед, а второй станет для победителя сюрпризом.

В этом году пройдет возрожденный молодежный арт-парад, который проследует по улице Ленина к площади Победы. На фестивале состоится дебютный национальный конкурс молодежного творчества "Огни новых побед", где будут соревноваться вокалисты, танцоры и артисты оригинального жанра. Значимым подарком для участников станет праздничный салют в завершение молодежного фестиваля.

На главной площади города также пройдут и все спортивные мероприятия. В их числе значатся конкурс Союзного государства по гиревому спорту и открытые областные соревнования в этой же спортивной дисциплине на Кубок председателя Витебского облисполкома. Заявки на них принимаются как со всей Беларуси, так и из Смоленска, Пскова и других российских городов. Для желающих поучаствовать в менее силовых испытаниях будут доступны площадки по мини-гольфу, крикету, баскетболу, футболу, а также настольные игры.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о привлечении волонтеров из рядов БРСМ, Владимир Бабичев рассказал, что молодежь будет не только развлекаться и участвовать в творческих конкурсах, но и оказывать посильную помощь организаторам форума. "Более 100 волонтеров, зарегистрированных в волонтерском центре "Славянского базара", будут встречать делегации, работать на дополнительных площадках. Также их задействуют на мероприятии по выдаче аккредитации. Волонтерские отряды будут непосредственно заняты на установке площадок и локаций для проведения дней молодежи. На фестиваль приедут творческие делегации из каждого района Витебщины и других областей страны, которые за заслуги на прошлом фестивале будут поощрены отдыхом и участием в самых интересных мероприятиях. В целом на фестивале будет задействовано более 500 участников и волонтеров из числа молодежи со всей республики и российских регионов", - отметил первый секретарь обкома БРСМ.-0-

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БРСМ Витебск молодежь фестиваль
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