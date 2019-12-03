Дни национальных культур будут проводить в Витебске

3 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Дни национальных культур начнут проводить в Витебске во время творческого проекта "Витебский квАРТал". Об этом сообщил сегодня генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий на круглом столе "Национальное единство", передает корреспондент БЕЛТА.

Открытый городской творческий проект "Витебский квАРТал", инициированный центром культуры, был запущен в областном центре 18 мая и проходил по сентябрь в выходные. Еженедельно его тема обновлялась. При этом каждый городской житель вне зависимости от возраста мог предложить организаторам свою идею следующей встречи. Такой подход обеспечил инициативность со стороны молодежи и популярность проекта у горожан. Проведение дней национальных культур придаст проекту новое звучание и актуальность, убежден Глеб Лапицкий.

Концепция проекта пока формируется. "У нас есть прекрасный пример минских вечеров у ратуши. Мы планируем нечто подобное с проведением помимо культурных мероприятий мастер-классов, лекций, бизнес-встреч", - отметил руководитель центра культуры.

Участниками круглого стола "Национальное единство", организованного филиалом "Центр национальных культур" Центра культуры "Витебск", стали представители городских и областных органов власти, национальных общественных организаций, землячеств, этнических групп, проживающих в областном центре, другие заинтересованные гости.

Значимость данного мероприятия отметил в беседе с журналистами главный специалист отдела по делам религий и национальностей Витебского облисполкома Сергей Фадеенков. "Центр национальных культур был создан в Витебске в 2003 году. За это время назрела необходимость поменять формы работы. Проекты, которые предлагает реализовать совместными усилиями руководство Центра культуры "Витебск", выведет его работу на качественно новый уровень в плане организации и масштабности проектов, даст возможность проявить себя национальным диаспорам, которые формально в виде объединений не заявлены, но присутствуют в виде землячеств", - подчеркнул Сергей Фадеенков. Он добавил, что население Витебской области на 85% составляют белорусы, более 10% русские, а также украинцы, евреи, армяне, азербайджанцы, цыгане, представители других национальностей. В регионе действуют национально-культурные объединения, клубы интернациональной дружбы, в вузах областного центра активно развито движение землячеств. -0-