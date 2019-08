Культура Дом-музей Владимира Короткевича хотят создать в Рогачеве Владимир Короткевич. Фото wikipedia.org 21 августа, Рогачев /Корр. БЕЛТА/. Вопрос создания мемориального музея белорусского писателя Владимира Короткевича в Рогачеве в доме, где он проживал и работал над произведениями, обсуждался сегодня во время прямой телефонной линии и приема граждан, которые провел в Рогачевском райисполкоме председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА. Предложение о создании музея Владимира Короткевича в доме, где он жил, когда приезжал к родственникам, высказал житель райцентра. "Сегодня этот дом и комната писателя сохранены. Однако строение приходит в упадок: проживающие там люди имеют инвалидность, им сложно поддерживать строение в должном порядке", - пояснил дозвонившийся. По его мнению, музей стал бы и центром притяжения туристов, и местом для проведения республиканского литературного праздника. Также горожанин предложил установить бронзовый памятник писателю. Как пояснили представители райисполкома, тема создания дома-музея писателя актуальна для города. В районе имя Владимира Короткевича носят улица, а также центральная районная библиотека, изображение классика белорусской литературы есть на торце одного из домов. Губернатор отметил, что вопрос переориентации названного дома в музей нужно внимательно изучить, учитывая все нюансы, юридические моменты. Подобная практика есть в других городах республики. Память о Владимире Короткевиче в районе, области должна быть сохранена, подчеркнул руководитель области. Жительница Рогачева дозвонилась на прямую линию по поводу благоустройства одного из микрорайонов райцентра, где в многоэтажных домах проживают около 4 тыс. человек. Микрорайону более 35 лет, некоторые коммуникации пришли в негодность, на отдельных участках после дождей образуются большие лужи. Женщина отметила, что часть работ по благоустройству уже начата, но попросила обратить более пристальное внимание на указанную территорию. Геннадий Соловей поблагодарил горожанку за неравнодушие к облику города и пообещал, что вопрос рассмотрят с выездом на место. Он также заявил, что к началу сентября в регионе сформируют титульные списки, где будет четко определена очередность строительства, ремонта объектов, территорий. Ознакомиться с ними смогут все желающие, в том числе и через местные средства массовой информации. На личный прием к губернатору пришли представители садового товарищества "Рогачевское приозерье". Женщины озвучили вопросы ведения документации и финансово-хозяйственной деятельности правлением товарищества. Для разрешения ситуации поручено провести внеочередное собрание с участием всех членов СТ, а также детальную проверку. Представитель фермерского хозяйства хотел бы увеличить земельные угодья хотя бы на 100 га. Сегодня на ферме содержат около 400 коров, 350 овец, и имеющихся 200 га пахотной земли, луговых территорий недостаточно. Как было отмечено, хозяйство перспективное, хорошо развивается. Геннадий Соловей обратил внимание, что фермерам, которые демонстрируют хорошие результаты, нужно помогать, и поручил проработать решение проблемы. Обратился на прием и частный предприниматель, транспортный перевозчик пассажиров и грузов, который работает в районе с 2002 года как ИП, а в 2007-м - преобразовался в частное предприятие. В настоящее время объемы и количество маршрутов сократились, заявитель хотел бы работать вновь как ИП с сохранением одного из маршрутов. Однако при переходе на ИП он должен будет участвовать в конкурсе для перевозок по данному маршруту. Обратившемуся разъяснили юридические особенности темы, а озвученные им нюансы аккумулируют и еще раз изучат. Поднимались сегодня во время диалога с жителями района темы ремонта в центральной районной больнице, жилищно-имущественные, земельные вопросы и др. Обращения граждан взяты на контроль.-0-

Array ( [code] => 1064 [message] => You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 [query] => SELECT *, id AS ARRAY_KEY FROM cms_news as n WHERE n.node_id = 27 AND dateCreated<=UNIX_TIMESTAMP() AND active='1'3 3LIMIT 0,6 [context] => /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817 )

SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 at /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817