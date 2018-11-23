Дом Владимира Короткевича в Орше превратят в музей

23 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дом Владимира Короткевича в Орше, в котором писатель жил в 1956-1958 годах и создавал знаменитую повесть "Дзікае паляванне караля Стаха", будет реконструирован. О планах восстановления корреспонденту БЕЛТА рассказал выкупивший дом бизнесмен Андрей Балабин.

"Я встретился с министром культуры Юрием Бондарем, уже назначены кураторы проекта. Дом полностью отреставрируют, из него сделают музей. Сейчас разрабатывается план работ по реконструкции", - отметил предприниматель.

Кроме того, начато формирование фонда будущего музея. Какие-то вещи уже есть, например, выкуплен стол, который находился у литературоведа Адама Мальдиса. За ним не единожды сидел и трудился Владимир Короткевич. Также идет поиск других экспонатов для будущего музея.

В случае необходимости отремонтируют проблемные участки дома. Но доля строительных работ будет минимизирована, чтобы сохранить аутентичность и атмосферу места. Рядом с домом собираются построить беседку или сцену, где можно будет проводить культурные мероприятия. "Я родился и рос в Орше. Этот год и два следующих объявлены Годом малой родины, отсюда и родилась идея покупки и реконструкции. После этого дом будет передан городу", - добавил Андрей Балабин.

Завершить все работы планируется к 90-летию со дня рождения писателя в ноябре 2020 года. Не исключено, что сроки сократят и откроют обновленный дом раньше.

Уроженец Орши Андрей Балабин выкупил дом в октябре 2018 года. До 2015-го здесь жил муж племянницы писателя. После смерти владеть недвижимостью стала его дочь. В этом доме Владимир Короткевич написал одно из самых известных своих произведений "Дзікае паляванне караля Стаха". Сюда приезжали его друзья, среди них Рыгор Барадулин и Геннадий Буравкин.-0-